ختم التحقيقات الأولية مع خمسة موقوفين من أعضاء الشبكة الأمنية وإحالة المحاضر على المحكمة العسكرية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أمر بختم التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مع خمسة موقوفين من أعضاء الشبكة الأمنية التابعة لفلول النظام السوري السابق وحزب الله، وقرر إحالة محاضر التحقيقات الأولية، مع الموقوفين الخمسة، على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، للادعاء عليهم ومباشرة ملاحقتهم أمام القضاء العسكري.



كما أمر القاضي الحاج بتسطير بلاغ بحث وتحرٍّ بحق المدعو "الحاج علاء"، بعد تبيان كامل هويته، إذ تبيّن أنه شخص مرتبط بحزب الله وكان يدير الشبكة ويشرف على تدريبها. وكلف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إبقاء الهواتف المحمولة العائدة للموقوفين لديها، لإجراء مزيد من التحليل واستخراج مزيد من المعلومات الموجودة فيها، خصوصًا أنها تحتوي على معطيات مرتبطة بملفات أمنية أخرى.