تعميم صورة مشتبه به بتهمة سرقة درّاجة ناريّة...

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:



"تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة مشتبه فيه مجهول الهويّة، لقيامه بسرقة درّاجة آليّة من بلدة كفريّا – البقاع الغربي، بتاريخ 7-9-2026.



لــذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة مِمَّن لديهم أي معلومة عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على أي من الرقمَين: 806523-08، أو 807063-08، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة. علمًا بأنّ كل من يُسهِم في إعطاء معلومات عن الشخص المطلوب يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقًا للقانون".