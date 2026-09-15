مجلس القضاء الأعلى دعا القضاة إلى مواصلة أداء رسالتهم بأمانة واستقلال وتجرد

تمنى مجلس القضاء الأعلى، مع انطلاق السنة القضائية الجديدة، لـ"قضاة لبنان سنة قضائية تحمل معها الخير والنجاح"، مثمنا "الجهود التي بذلوها خلال السنة القضائية المنصرمة، رغم الأوضاع الصعبة التي مرت بها البلاد".



ودعا المجلس في بيان، القضاة إلى "مواصلة أداء رسالتهم بأمانة واستقلال وتجرّد"، مؤكدا للبنانيّين جميعا "عزمه على مواصلة العمل من أجل قضاء مستقل وفاعل، يستحق ثقتهم، تعزيزا لدولة المؤسسات وحكم القانون".