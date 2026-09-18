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نسخ مفتاح المنزل وسرق ساعة ألماس بقيمة 120 ألف دولار… فأوقف قبل مغادرته لبنان
أمن وقضاء
2026-09-18 | 03:01
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نسخ مفتاح المنزل وسرق ساعة ألماس بقيمة 120 ألف دولار… فأوقف قبل مغادرته لبنان
أُحيلت إلى مفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، بتاريخ 8-9-2026، شكوى مقدّمة من مواطنة ضد مجهول، بجرم سرقة ساعة يد ثمينة مرصّعة بالألماس، قدَّرَت قيمتها بمائة وعشرين ألف دولارٍ أميركي، وذلك من داخل حقيبة يد في غرفة نومها في منزلها الكائن في محلّة الأشرفية – بيروت.
وعلى الفور، باشرت المفرزة المذكورة التّحقيقات والاستقصاءات والتحرّيات اللّازمة، وتمكّنت من تحديد هويّة المشتبه فيه، وتبيّن أنّه يعمل سائقًا لدى المدّعية، ويُدعى: ب. ح. (مواليد عام 1970، لبناني).
وبنتيجة المتابعة، تبيّن أنّ المذكور كان قد خطّط لمغادرة لبنان والتّوجّه إلى تركيا بتاريخ 14-9-2026، فعملت عناصر المفرزة على استدراجه وتوقيفه بتاريخ 12-9-2026 في محلّة فردان، قبل أن يتمكّن من السّفر، بحسب ما أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
وبالتحقيق معه، اعترف بسرقة الساعة التي كان على علم بمكان وجودها بحكم عمله، وذلك باستخدام مفتاح للمنزل كان قد نسخه في وقت سابق، مستغلًّا غياب المدّعية. كما اعترف ببيع الساعة إلى أحد تجّار الساعات لقاء مبلغ 27,000 دولار أميركي.
وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأنه تمّت استعادة الساعة من التاجر وتسليمها إلى المدّعية، وأُحيل الموقوف (ب. ح.) إلى القضاء المختص، بناءً على إشارته.
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