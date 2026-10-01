اعتصام في الجامعة اللبنانية في زحلة للمطالبة بإقرار ملف التفرغ

شهدت كلية الحقوق والعلوم السياسية – الفرع الرابع في كسارة زحلة، اليوم، اعتصاما شارك فيه أساتذة وطلاب، دعمًا لمطلب إقرار ملف التفرّغ للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية.



وخلال الاعتصام، ألقت الدكتورة ميرا موسى الأستاذة المتعاقدة بالساعة في كلية العلوم – الفرع الرابع، كلمة باسم المحتجّين، شدّدت فيها على ضرورة وضع حدّ للتأجيل والانتظار"، مطالبة ب"إقرار ملف التفرّغ في أول جلسة لمجلس الوزراء".



وأكدت موسى "أن الأساتذة لا يطالبون بامتيازات استثنائية، بل بإنصافهم بعد سنوات من التدريس والعمل الأكاديمي وخدمة الجامعة اللبنانية"، معتبرة "أن استمرار تعليق الملف بين الوعود والتأجيلات يفاقم معاناتهم ويؤثر في استقرارهم الوظيفي".



ودعت إلى "توحيد الموقف بين الأساتذة المتفرّغين والمتعاقدين والتمسك بالإضراب والتحركات إلى حين تحقيق المطالب"، مشددة على "أن المسؤولية تقع على عاتق الدولة والحكومة لإيجاد حل نهائي لهذا الملف".



وختمت موسى كلمتها بالتأكيد "أن الأساتذة سيواصلون تحرّكهم حتى إقرار الملف، رافعين شعار:"التفرّغ حق، وإنصاف الأستاذ حق وحماية الجامعة اللبنانية مسؤولية"، ومجددة "التمسّك بدور الجامعة اللبنانية في حماية التعليم الوطني وضمان استمراريته".