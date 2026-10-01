الجيش يضبط آلات ومواد أولية لتصنيع المخدرات في بوداي – بعلبك

دهمت وحدة من الجيش في منطقة بوداي - بعلبك منزلًا ومزرعة يُستخدمان لتخزين المخدرات تمهيدًا لترويجها، وضبطت داخلهما أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات، بالإضافة إلى آلات ومواد أولية تُستعمَل لتصنيعها.



كما أوقفت وحدات أخرى في منطقتَي القاع – الهرمل وشتورا – زحلة 20 سوريًّا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.