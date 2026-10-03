تدابير سير على الطريق البحريّة من الكرنتينا باتّجاه شركة "مازدا" تزامنًا مع تدريبات لعدّائين تحضيرا لماراتون بيروت الدولي

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أن جمعيّة بيروت ماراتون ستنظّم بتواريخ 4، و11، و18، و25-10-2026، و01-11-2026، حصصًا تدريبيّة للعدّائين الرّاغبين بالمشاركة للمرّة الأولى في السّباق السنوي الذي حدّد موعده بتاريخ 29-11-2026.



وأوضحت أن هذه الحصص ستُقام على الطّريق البحريّة من الكرنتينا حتى شركة "المازدا"، اعتبارًا من السّاعة 06،00 ولغاية السّاعة 09،00 من التواريخ المحدّدة أعلاه. على أن يتم إقفال المسلك المذكور، وتحويل السيّر إلى الأوتوستراد، طيلة فترة التدريبات.



وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.