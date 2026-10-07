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تدابير سير على جسر سليم سلام بسبب أعمال تمديد قساطل مياه

أمن وقضاء
2026-10-07 | 04:15
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تدابير سير على جسر سليم سلام بسبب أعمال تمديد قساطل مياه
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تدابير سير على جسر سليم سلام بسبب أعمال تمديد قساطل مياه

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أن إحدى الشركات المتعهّدة باشرت بتنفيذ أعمال حفر على جسر سليم سلام، آخر الطلعة، بعد مطاحن لبنان، من الجهة اليسرى عند خط الالتفاف، وذلك بسبب أعمال تمديد قساطل مياه.

وأفادت بأن هذه الأعمال تُنفّذ بتاريخي 7 و8-10-2026، من الساعة 08:00 ولغاية الساعة 16:00، ما سيؤدي إلى منع مرور السير على خط الالتفاف عند آخر شارع الجارودي، للسير المتجه من طلعة مطاحن لبنان باتجاه نزلة سليم سلام (المستشارية)، كما سيُمنع مرور السير على خط الالتفاف للسير الآتي من بنك لبنان والمهجر باتجاه كنيسة مار الياس.

وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

قوى الأمن

تدابير سير

سليم سلام

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