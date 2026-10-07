مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الشمال يوقف 11 مروّجًا للمخدرات

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ، أن معطيات توافرت لدى مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في طرابلس، حول قيام أشخاص مجهولين بترويج المخدرات في الشمال، وبخصوصا في طرابلس وزغرتا.



وبحسب البلاغ، فإنه بنتيجة المتابعة، تمّ بتواريخ 22، و24، 28-08-2026، وفي 01، و17، و23-09-2026 توقيف عدد من المروجين بالجرم المشهود أثناء قيامهم بترويج المخدرات، في الميناء، وزغرتا، ومجدليّا، والتبّانة، وأبي سمراء. وتبيّن أنهم يُدعون:



- م. ش. (مواليد عام 2007، لبناني)



- خ. ب. (مواليد عام 2007، لبناني)



- ح. ح. (مواليد عام 1966، لبناني)



- ن. ك. (مواليد عام 1994، لبناني)



- م. س. (مواليد عام 1996، سوري)



- ع. م. (مواليد عام 1986، سوري)



- م. ه. (مواليد عام 1979، سوري)



- م. م. (مواليد عام 1999، لبناني)



- م. د. (مواليد عام 1995، لبناني)



- ن. ش. (مواليد عام 2000، لبناني)



- ع. غ. (مواليد عام 2002، لبناني).



وبتفتيشهم، تمّ العثور بحوزتهم على: 1،120 غ. من مادة حشيشة الكيف، و48 حبّة كبتاغون، و18غ. من مادة الكوكايين، وطبّة تحتوي مادة باز الكوكايين.



وأفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بأن الموقوفين سُلموا مع المضبوطات إلى القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني، بناء على إشارة القضاء المختصّ.