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أمن الدولة: ختم صيدلية غير مرخصة بالشمع الأحمر تصف أدوية مخدرة من دون معاينة طبية في طرابلس

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، عبر منصة "أكس"، "ختم صيدلية غير مرخصة بالشمع الأحمر تصف أدوية مخدرة من دون معاينة طبية في طرابلس، وتوقيف طبيب".