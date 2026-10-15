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قوى الأمن: توقيف 5 مروّجي مخدّرات في أبي سمراء
أمن وقضاء
2026-10-15 | 03:20
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قوى الأمن: توقيف 5 مروّجي مخدّرات في أبي سمراء
ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن معلومات توافرت لدى مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في طرابلس حول أشخاص ينشطون في مجال ترويج المخدرات في محلة أبي سمراء – طرابلس.
وأعلنت أنه، بنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية، وبعد رصد ومراقبة، أوقفهم المكتب المذكور بالجرم المشهود، وهم:
م. م. (مواليد عام 1990، لبناني)
م. ص. (مواليد عام 1991، لبناني)
م. ع. (مواليد عام 1991، لبناني)
د. م. (مواليد عام 1987، لبنانية)
ر. ش. (مواليد عام 1977، لبنانية)
ولفتت الى أنه "ضبط في حوزتهم كمية من المواد المخدرة، على الشكل التالي:
17 كيسا من مادة الماريجوانا تزن 548.5 غ.
9 أكياس من مادة حشيشة الكيف، تزن 189 غ، وسيجارة من الحشيشة
34 طبة بلاستيكية تحتوي على باز الكوكايين بوزن إجمالي 135.5 غ.
بالإضافة إلى مسدس حربي، وطبات بلاستيكية، وأكياس فارغة، وميزان حساس، تستخدم لتوضيب المخدرات".
وأكدت المديرية أن "التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، ولا يزال العمل مستمرا لتوقيف متورطين آخرين".
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