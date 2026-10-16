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الجيش: تمارين تدريبية في منطقة العاقورة – جبيل

أمن وقضاء
2026-10-16 | 01:22
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الجيش: تمارين تدريبية في منطقة العاقورة – جبيل
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الجيش: تمارين تدريبية في منطقة العاقورة – جبيل

أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه أن وحدة من الجيش ستقوم بتاريخَي 16 و17 /10 /2026 وابتداءً من 23 /10 /2026 ولغاية 26 /10 /2026 ضمنًا، ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة – جبيل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

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الجيش

تمارين تدريبية

العاقورة

جبيل

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