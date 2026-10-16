اشتباك مع الجيش يسفر عن مقتل أحد المطلوبين... وتوقيف 16 مطلوبًا نتيجة تدابير أمنية واسعة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه أثناء تنفيذ تدابير أمنية واسعة في منطقة البقاع، تعرّضت دورية من الجيش لإطلاق نار في بلدة تمنين التحتا – بعلبك خلال عملية دهم لمنزل المطلوب (م.ق.)، فردّ العناصر بالمثل، ما أسفر عن إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات حيث توفي متأثرًا بجراحه.



وأفادت قيادة الجيش بأنه نتيجة التدابير الأمنية في مناطق: مجدل عنجر وشتورة والدلهمية وحوش الأمراء وجلالا وسعدنايل وتعلبايا وبر الياس ورياق وكفرزبد - زحلة، الروضة والمرج - البقاع الغربي، أوقِفَ 16 مطلوبًا وضُبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر.



وأكدت أن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.