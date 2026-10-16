الأمن العام يمدّد تسوية أوضاع العمال الأجانب المخالفين وضبط أوضاع اليد العاملة السورية حتى 29 كانون الثاني 2027

أعلنت المديرية العامة للأمن العام تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان وذلك لغاية 29/01/2027 ضمناً.



وأشارت إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على المقيمين كافة من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية.

لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة Call Center على الرقم ۱۷۱۷، أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت:

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