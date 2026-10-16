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توقيف منتحل صفة "جابي كهرباء" بجرائم النصب والاحتيال... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
أمن وقضاء
2026-10-16 | 06:06
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توقيف منتحل صفة "جابي كهرباء" بجرائم النصب والاحتيال... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنه بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة التي قامت بها عناصر مفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة، وبعد الرصد والمتابعة، تمكّنت عناصرها بتاريخ 11-10-2026 من توقيف المدعو: و. و. (مواليد عام 1972، سوري).
وأفادت بأن المذكور كان ينتحل صفة "جابي كهرباء"، ويستولي على أموال بعض ضحاياه لقاء تسليمهم إيصالات مزوّرة. كما كان يوهم أشخاصًا آخرين بأنّه مصاب بداء الصرع، أو ما كان يسمّيه "كهرباء في الرأس"، مبرزًا وصفة طبيّة مزوّرة، ويستولي منهم على مبالغ ماليّة. كذلك، تبيّن أنّه أقدم على سرقة درّاجات آليّة في منطقتَي صيدا وجزّين.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، طالبة ممّن وقع ضحيّة أعماله وتعرّف إليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في حارة صيدا – تلّة مار الياس، أو الاتّصال على أحد الرقمين: 754308-07 / 729147-07، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
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