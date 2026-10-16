توقيف 3 مشتبه بهم في تورّطهم بترويج المخدّرات... وضبط كمّية منها

توافرت معطيات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية عن قيام أحد الأشخاص بترويج المخدّرات لعدد من الزبائن، ويُدعى: ا. خ. (مواليد عام ٢٠٠١، لبناني).



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت دورية من المكتب المذكور من توقيفه في محلة تلال عين سعادة، وضبطت بحوزته كمية من الحبوب المخدّرة.



وبنتيجة التحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه. وبنتيجة المُتابعة، تبيّن وجود شخص يتولى المساعدة في قبض الحوالات المالية، الناتجة عن بيع المخدرات. وعلى الأثر، تمكّنت دورية من المكتب المذكور من توقيفه في محلة ضهور الشوير، وتبيّن أنه يُدعى: م. ج. (مواليد عام ١٩٦٨، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب 10 ملاحقات بجرمي شيك من دون رصيد وسرقة، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.



وبنتيجة التحقيقات، تبيّن وجود مروّج آخر ينشط في محلة ضهور الشوير يُدعى: ج. م. (مواليد عام ١٩٩٩، لبناني).



وبعد عملية الرصد والمتابعة، تمكّنت دورية من المكتب المذكور من توقيفه، وضبطت بحوزته 66 غ. من مادة الماريجوانا، معدّة للترويج.



وبنتيجة التحقيق معه، تبيّن أنه يقوم ببيع المخدرات لعدد من الزبائن.



وأكدت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أن المقتضى القانوني أُجري بحق الموقوفين، بناءً على إشارة القضاء المختص، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء.