تدابير سير في الشويفات غدا بسبب إقامة نشاط رياضي وبيئي

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنه بتاريخ 18-10-2026 واعتبارًا من الساعة 8.00، سيقام نشاط رياضي وبيئي بعنوان "غرسة أمل في شوارعنا" بدعوة من نادي شويفات للدرّاجات الهوائية.



وأفادت بأنه سيتمّ قطع المفارق الآتية لحين مرور الدرّاجات الهوائية المشاركة بالنشاط: مفرق دير قوبل – مستديرة السبوت مول – مثلث خلدة – طريق خلدة البحري – مفرق محطّة الريشاني – مفرق التيرو – مفرق حراجلي – مفرق زين العابدين – مفرق كفرشيما – مفرق خطيب وشبعا.



وطلبت المديرية المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير، تسهيلًا لحركة المرور.