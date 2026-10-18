اللحوم المجمّدة تُباع على أنها طازجة في بيروت.. ضبط المخالفين وإيقاف المحلّ عن العمل (صور وفيديو)

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأنه "بناءً على توجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود، نفّذت مصلحة المسالخ في بلدية بيروت، بمؤازرة من مكتب بيروت في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وفوج حرس بيروت، كشفاً ميدانياً على محل في منطقة الخندق الغميق لصاحبة "احمد كسار" ،يُعنى بتخزين اللحوم المستوردة المجمّدة والمبرّدة وتقطيعها وتجهيزها للبيع، وذلك في إطار تشديد الرقابة على سلامة تداول اللحوم ومكافحة الممارسات المخالفة للاشتراطات الصحية".



ولفتت الى ان الكشف أطهر وجود معدّات مخصّصة لتقطيع اللحوم المجمّدة، فضلاً عن عمليات إذابة وفرم وتجهيز لمنتجات لحومية مختلفة، شملت البرغر والنقانق، إلى جانب لحوم مقطّعة ومذوّبة ومجهّزة للبيع، وعبوات لحوم مجمّدة أُزيلت أغلفتها بعد إذابتها.



وأعلنت انه تبيّن، وفقاً لنتائج الكشف، أن هذه المنتجات كانت تُجهّز بناءً على طلب بعض أصحاب الملاحم في مدينة بيروت ، تمهيداً لتوزيعها وبيعها للمواطنين في محالهم ضمن مدينة بيروت، مع الاشتباه في بيع لحوم مجمّدة جرى تذويبها وتجهيزها لاحقاً على أنها لحوم طازجة، بما من شأنه تضليل المستهلك بشأن طبيعة المنتجات وحالتها الفعلية.



واشارت الى انه على الأثر، جرى تسطير محضري ضبط بحق صاحب المحل ومساعديه على خلفية الممارسات المرتبطة ببيع اللحوم المجمّدة بعد تذويبها على أنها طازجة، تمهيداً لإحالتهما إلى القاضي البدائي الناظر في مخالفات البلديات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للأصول المرعية الإجراء، كما تقرّر إيقاف المحل عن العمل وإزالة المعدّات المستخدمة في عمليات تذويب اللحوم المجمّدة، منعاً لاستمرار هذه الممارسات.



وقالت: "كذلك، تمكّنت الجهات المعنية في بلدية بيروت من تحديد أسماء الملاحم التي كانت تشتري اللحوم من المحل المذكور وتعيد بيعها للمواطنين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات المعنية، والتحقّق من مدى التزامها بالأنظمة والشروط الصحية المعتمدة".



واضافت: "تأتي هذه الإجراءات في سياق تشديد الرقابة على مختلف مراحل تداول اللحوم، بدءاً من التخزين والتذويب والتجهيز، وصولاً إلى التوزيع والعرض للبيع، حرصاً على سلامة الغذاء وحماية المستهلك، ومنع أي تلاعب بطبيعة المنتجات أو تضليل للمواطنين، وصوناً للصحة العامة".







