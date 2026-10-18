الطفل القاصر حيدر محمّد العلي عثر عليه في محلّة سنّ الفيل... هل من يعرف عنه أو عن أحد ذويه شيئًا؟

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة الطفل القاصر حيدر محمّد العلي (عمره 11 عامًا، سوري) الذي وجد في محلّة سنّ الفيل – نزلة جسر الواطي، بتاريخ 16-10-2026 وقد أحضر من البقاع بحسب كلامه.

لذلك، يرجى من الذين يعرفون عنه أو عن أحد من ذويه شيئًا، الاتّصال بفصيلة سنّ الفيل في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم ٥١١٩٨٩ – 01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.