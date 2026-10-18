تمديد مهلة تقديم الطلبات للتطوع بصفة تلميذ ضابط لصالح الجيش وقوى الأمن والامن العام وأمن الدولة حتى 30 الحالي

أعلنت قيادة الجيش عن تمديد مهلة تطويع تلامذة ضباط لصالح الجيش (قوى: بر – جو – بحر) والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة بطريقة المباراة، من بين العسكريين والمدنيين (ذكور فقط) حتى تاريخ 30/10/2026 ضمنًا.



وذكّرت قيادة الجيش الراغبين بالتطوع بأن يتقدموا بطلباتهم شخصيًّا في الكلية الحربية – الفياضية خلال أوقات الدوام الرسمي من (الإثنين إلى الجمعة) من كل أسبوع من الساعة 8.00 لغاية الساعة 14.00.