أمن الدولة يوقف لبنانيَّين بجرم تبييض الأموال في قضية مرتبطة بشركات محلية وخارجية

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أنه في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجرائم المالية، وبناءً على إشارة النيابة العامة التمييزية، أوقفت مديرية جبل لبنان الإقليمية في أمن الدولة اللبنانيَّين (ج. م.) و(هـ. ع.)، للاشتباه بتورّطهما في جرم تبييض الأموال.



وأفادت بأن التحقيقات الأولية أظهرت وجود شبكة مترابطة من العلاقات المالية بين عدد من الشركات المحلية والخارجية، يتولّى (ج. م.) إدارة حركة الأموال في ما بينها.



وأشارت الى أن الملف أُحيل إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.