أمن الدولة يوقف لبنانيَّين بجرم تبييض الأموال في قضية مرتبطة بشركات محلية وخارجية
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجرائم المالية، وبناءً على إشارة النيابة العامة التمييزية، أوقفت مديرية جبل لبنان الإقليمية في أمن الدولة اللبنانيَّين (ج. م.) و(هـ. ع.)، للاشتباه بتورّطهما في جرم تبييض الأموال.
وأظهرت التحقيقات الأولية وجود شبكة مترابطة من العلاقات المالية بين عدد من الشركات المحلية والخارجية، يتولّى (ج. م.) إدارة حركة الأموال في ما بينها.
وقد أُحيل الملف إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
#أمن_الدولة_اللبناني
#Lebanese_State_Security— Lebanese State Securityالمديرية العامة لأمن الدولة (@statesecuritylb) October 21, 2026
أمن الدولة يوقف لبنانيَّين بجرم تبييض الأموال في قضية مرتبطة بشركات محلية وخارجية
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجرائم المالية، وبناءً على إشارة النيابة العامة التمييزية، أوقفت مديرية جبل لبنان الإقليمية في أمن الدولة اللبنانيَّين (ج. م.) و(هـ. ع.)، للاشتباه بتورّطهما في جرم تبييض الأموال.
وأظهرت التحقيقات الأولية وجود شبكة مترابطة من العلاقات المالية بين عدد من الشركات المحلية والخارجية، يتولّى (ج. م.) إدارة حركة الأموال في ما بينها.
وقد أُحيل الملف إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
#أمن_الدولة_اللبناني
#Lebanese_State_Security