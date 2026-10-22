من لبنان إلى 3 دول عربية... أمن الدولة يوقف امرأة مطلوبة ببلاغ من الإنتربول



في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الاتجار بالمخدرات، وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة من توقيف المدعوة (م. غ.)، وهي مغربية حاصلة على الجنسية اللبنانية، للاشتباه بتورّطها في ترويج المخدرات ونقلها بين لبنان والعراق وسوريا والأردن.



وبنتيجة التحقيقات، تبيّن وجود بلاغ صادر بحقّها عن شعبة الاتصال الدولي (الإنتربول)، على خلفية جرم الاتجار بالمخدرات، ما أضفى بُعدًا دوليًا على القضية.



وبناءً على إشارة القضاء المختص، أُجري المقتضى القانوني بحقّها، وأُودعت لدى مكتب المباحث الجنائية المركزي لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.