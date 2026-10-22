توقيف ثلاثة أشخاص بجرم ترويج المخدّرات في البوشرية وضبط كمية منها وسلاح حربي

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم وتوقيف المتورّطين فيها، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، حول قيام ثلاثة أشخاص بترويج المخدّرات في محلّة البوشرية – الزعيترية.



وبنتيجة الرصد والمتابعة، تمكّنت قوّة من المفرزة، بتاريخ 21-10-2026، من توقيفهم في المحلّة المذكورة، وهم:



ع. ق. (مواليد عام 2000، لبناني).



ح. ع. (مواليد عام 2008، سوري).



ع. ز. (مواليد عام 1985، لبناني).



وبناء عليه، جرت مداهمة عدد من الأماكن العائدة إلى أحدهم وتفتيشها، حيث ضُبطت كميّة من الموادّ المخدّرة، وعبوات تحتوي على موادّ مخدّرة معدّة للترويج، ومسدّس حربي مع ممشط وطلقات، إضافةً إلى مبلغ مالي، وهواتف خلويّة، وأوراق ثبوتيّة، وموادّ أخرى.



وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة ترويج المخدّرات، كما تبيّن أنّ أحدهم كان يعمد إلى استدراج أشخاص لبيع هواتفهم لقاء عملة مزيفة.



وأُجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأُودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.