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تعميم أوصاف جثّة رجل مجهول الهويّة تعرّض لحادث صدم في محلّة أوتوستراد خلدة..
أمن وقضاء
2026-10-22 | 12:17
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تعميم أوصاف جثّة رجل مجهول الهويّة تعرّض لحادث صدم في محلّة أوتوستراد خلدة..
بتاريخ 21-10-2026، حوالى الساعة 00:30، تعرّض رجل مجهول الهويّة لحادث صدم أثناء محاولته عبور الطريق سيرًا على الأقدام، في محلّة أوتوستراد خلدة، أمام “كعك أبو عرب”.
وأدّى الحادث إلى وفاته، ونُقلت جثّته إلى برّاد مستشفى بعبدا الحكومي، فيما فرّ سائق السيارة الصادمة إلى جهة مجهولة، ويجري العمل على توقيفه.
أوصاف الجثّة: رجل في العقد الرابع من العمر، قصير القامة، معتدل البنية، أسود الشعر، حنطيّ البشرة.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممّن يعرف عنه شيئًا، الاتصال بمفرزة سير بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 289150-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة، تمهيدًا لتسلّم الجثّة.
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