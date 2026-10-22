هل وقعتم ضحيّة أعماله؟ تعميم صورة موقوف بجرائم النصب والاحتيال والغش

بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة المدعو:



د. أ. م. (مواليد عام 1978، عراقي الجنسية)



وهو موقوف بجرائم: نصب واحتيال، وغش.



لذلك، تُعمِّم هذه المديريّة العامّة صورته، وتطلب مِمَّن وقع ضحيّة أعماله وتعرّف إليه، الحضور إلى مركز فصيلة الحدت، أو الاتّصال على الرقم: 466553- 05 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

