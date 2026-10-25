أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قائد الجيش في بريطانيا: دعم الجيش وخيارات ما بعد اليونيفيل على طاولة البحث

أخبار لبنان
2026-10-25 | 11:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قائد الجيش في بريطانيا: دعم الجيش وخيارات ما بعد اليونيفيل على طاولة البحث
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قائد الجيش في بريطانيا: دعم الجيش وخيارات ما بعد اليونيفيل على طاولة البحث

زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل بريطانيا بتاريخَي 22 و23 / 10 / 2026 تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره البريطاني رئيس أركان الدفاع Air Chief Marshal Sir Rich Knighton، وشارك في الاجتماع السنوي العاشر لمجموعة Dragon Group  الذي ضم قادةً وممثلين عن جيوش: قطر، الأردن، المملكة العربية السعودية، مصر، العراق، الكويت، عُمان، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى ممثل عن مجلس التعاون الخليجي. وتم بحث التحديات المشتركة، وسبل تعميق التعاون لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين، إلى جانب مجموعة من القضايا العالمية والإقليمية.

كما التقى العماد هيكل نظيره البريطاني، وتناول النقاش سبل دعم الجيش وتعزيز التعاون بين الجانبين. وشكر العماد هيكل السلطات البريطانية على دعمها المتواصل للمؤسسة العسكرية.

تلا ذلك لقاء بين العماد هيكل ومستشار الأمن القومي البريطاني  Jonathan Powell، وتداول الطرفان آخر المستجدات في جنوب لبنان، وخيارات ما بعد اليونيفيل.

كذلك التقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن (طيار) جاسم بن محمد المناعي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، في اجتماعَين منفصلَين، وجرى عرض علاقات التعاون بين الجيش اللبناني والجيشَين الأردني والقطري، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات.
 
 
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الجيش

بريطانيا:

الجيش

وخيارات

اليونيفيل

طاولة

البحث

LBCI التالي
نديم الجميل جال في رشميا والتقى السعد ومتى
شعبة المعلومات توقف عصابة سرقة منازل ودرّاجات آلية في النبطية ومحيطها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-08-12

قائد الجيش بحث مع أرنو في الأوضاع العامة ومرحلة ما بعد "اليونيفيل"

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-17

قائد الجيش استقبل وفداً فرنسياً... وبحثٌ في البدائل الممكنة لمرحلة ما بعد اليونيفيل

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-17

عون وماكرون يبحثان دعم الجيش ومستقبل اليونيفيل وإعادة إعمار لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-09

قائد الجيش زار قبرص وبحث مع وزير الدفاع القبرصي سبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:38

قباني من الكويت: مباحثات لتمويل مشاريع إنمائية في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
14:37

بعد لقاءات الوفد الإماراتي في بيروت... أين أصبحت الاستثمارات؟

LBCI
أخبار لبنان
13:02

الحاج حسن: لسنا من يوتر الأوضاع والأميركي والإسرائيلي يتغولان والسلطة تستجيب وما يجري هو احتلال للقرار السياسي اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
11:24

نديم الجميل جال في رشميا والتقى السعد ومتى

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-09-28

"خطوة نحو الدبلوماسية": أكاديمية جامعة الروح القدس تدرّب جيل الدبلوماسيين على التفاوض والوساطة (صور)

LBCI
أخبار دولية
2026-04-21

ترامب يدعو إيران الى الإفراج عن ثماني نساء قال إنهن يواجهن خطر الإعدام: ستكون بداية جيدة لمفاوضاتنا

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-25

رئيس بلدية دبل: الجيش الإسرائيليّ على أطراف البلدة ولم يدخلها

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-07

ترامب عن غرينلاند: قد نسحب جميع جنودنا من أوروبا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:38

قباني من الكويت: مباحثات لتمويل مشاريع إنمائية في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
14:37

بعد لقاءات الوفد الإماراتي في بيروت... أين أصبحت الاستثمارات؟

LBCI
أخبار دولية
14:25

الكرك تبكي ضحايا المجزرة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

سباق بين الدبلوماسية والتصعيد تشهده ساحات المنطقة... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
14:22

التستوستيرون يُشعل المواجهة بين أوباما وإدارة ترامب

LBCI
أخبار دولية
14:20

زعيم الليكود بنيامين نتنياهو أمام اختبار مصيري في الانتخابات التشريعية

LBCI
أخبار دولية
14:16

قبل 48 ساعة من الانتخابات البرلمانية... الإسرائيليون استيقظوا على هدير الطائرات وأصوات المدافع

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:14

مقدمة النشرة المسائية 25-10-2026

LBCI
أخبار لبنان
09:23

"The Right Path" تنظّم سباق الأشرفية 10452 دعمًا للمبادرات الإنسانية والاجتماعية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
صحف اليوم
00:52

الشرق الأوسط: حزب الله أبلغ بري مجدداً عدم التدخّل إسناداً لإيران في حال اندلاع الحرب… وطهران لن تطلب تدخّله

LBCI
أخبار لبنان
11:02

قائد الجيش في بريطانيا: دعم الجيش وخيارات ما بعد اليونيفيل على طاولة البحث

LBCI
حال الطقس
04:29

حرارة فوق معدلاتها اليوم وغدًا… وأمطار رعدية متوقعة الثلاثاء خصوصًا في الشمال

LBCI
أخبار دولية
15:51

الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد نتانياهو قبل أيام من الانتخابات

LBCI
أخبار لبنان
07:45

الرئيس عون يعزّي الملك عبدالله الثاني بضحايا الاعتداء الإرهابي على كنيسة في الأردن ويؤكد تضامن لبنان مع الأردن

LBCI
أخبار دولية
01:16

مطار الرياض يعلن استئناف الرحلات الأحد

LBCI
آخر الأخبار
08:17

مريض بحاجة ماسة إلى ٤ وحدات دم من فئة O- في مستشفى الشرق الاوسط - بصاليم... للتبرع، التواصل على: 03973483

LBCI
أخبار لبنان
08:50

فياض: تيار تقسيمي صاعد يمارس التمييز بين اللبنانيين ويخوض حربًا أهلية غير معلنة… والسلطة صامتة والقضاء منحاز

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More