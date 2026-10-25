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قائد الجيش في بريطانيا: دعم الجيش وخيارات ما بعد اليونيفيل على طاولة البحث
أخبار لبنان
2026-10-25 | 11:02
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قائد الجيش في بريطانيا: دعم الجيش وخيارات ما بعد اليونيفيل على طاولة البحث
زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل بريطانيا بتاريخَي 22 و23 / 10 / 2026 تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره البريطاني رئيس أركان الدفاع Air Chief Marshal Sir Rich Knighton، وشارك في الاجتماع السنوي العاشر لمجموعة Dragon Group الذي ضم قادةً وممثلين عن جيوش: قطر، الأردن، المملكة العربية السعودية، مصر، العراق، الكويت، عُمان، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى ممثل عن مجلس التعاون الخليجي. وتم بحث التحديات المشتركة، وسبل تعميق التعاون لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين، إلى جانب مجموعة من القضايا العالمية والإقليمية.
كما التقى العماد هيكل نظيره البريطاني، وتناول النقاش سبل دعم الجيش وتعزيز التعاون بين الجانبين. وشكر العماد هيكل السلطات البريطانية على دعمها المتواصل للمؤسسة العسكرية.
تلا ذلك لقاء بين العماد هيكل ومستشار الأمن القومي البريطاني Jonathan Powell، وتداول الطرفان آخر المستجدات في جنوب لبنان، وخيارات ما بعد اليونيفيل.
كذلك التقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن (طيار) جاسم بن محمد المناعي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، في اجتماعَين منفصلَين، وجرى عرض علاقات التعاون بين الجيش اللبناني والجيشَين الأردني والقطري، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات.
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