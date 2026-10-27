تعميم صورة مشتبه به باستدراج فتيات وتخديرهنّ والاعتداء عليهنّ وابتزازهنّ... هل من وقعت ضحيّته؟

بناءً على إشارة القضاء المختص، عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة موقوف قام باستدراج فتيات كان يتعرّف عليهنّ عبر مواقع التّواصل الاجتماعي أو في الملاهي اللّيليّة، ليقوم بتخديرهنّ والاعتداء عليهنّ جنسيًا وتصويرهنّ، ومن ثم ابتزازهنّ، ويُدعى:

إ. ق. (مواليد عام 1989، لبناني).



وطلبت المديريّة العامّة مِمَّن وقعن ضحيّة أعماله وتعرّفن إليه الحضور إلى مركز شعبة المعلومات - فرع بيروت الكائن في ثكنة الحلو، شارع مار إلياس - بيروت / مبنى جناح أبو الحسن، أو الاتّصال على الرّقم 705127-01، تمهيدً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.