مفرزة شواطئ الشمال توقف صيادًا بالديناميت بعد مطاردة بحرية قبالة كفرعبيدا - البترون

في إطار حملاتها المستمرة لمكافحة الصيد البحري غير القانوني باستخدام الديناميت، تمكّنت الدورية البحرية التابعة لمفرزة شواطئ الشمال في قوى الأمن الداخلي صباح اليوم من توقيف أحد الصيادين المخالفين بعد عملية رصد ومتابعة ومطاردة بحرية قبالة شواطئ بلدة كفرعبيدا – البترون.



وجاءت العملية بعد متابعة استمرت فترة من الزمن، حيث جرى ضبط الصياد ومن معه بالجرم المشهود، قبل ملاحقتهم وتوقيف أحد المتورطين واقتياده إلى التحقيق، بناءً على إشارة القضاء المختص.



وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى الحد من الصيد بالديناميت الذي يشكّل خطرًا كبيرًا على الثروة السمكية والتوازن البيئي البحري، في ظل تشديد الرقابة وملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.