الحجار اتصل بنظيره الأردني معزيا بضحايا الحادث الارهابي

أجرى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اتصالا هاتفيا بنظيره الأردني مازن الفراية، معزيا بضحايا الحادث الإرهابي الأليم الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس في قرية حمود في محافظة الكرك، مؤكدا "تضامن لبنان مع الأردن في هذا المصاب"، سائلا الرحمة للضحايا والصبر والسلوان لذويهم.



ودان الوزير الحجار "العمل الإرهابي الذي استهدف المصلّين"، مشددا على "رفض كل أشكال الإرهاب والعنف التي تطال الأبرياء"، مؤكدا "ضرورة تضافر الجهود لمواجهة هذه الأعمال وصون أمن المجتمعات واستقرارها".