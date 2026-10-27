غادرت منزل جدّيها ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة: ثنى مصطفى النعيمي (مواليد عام 2010، لبنانيّة) التي غادرت، فجر تاريخ 19-10-2026، منزل جدّيها الكائن في محلّة التبّانة – طرابلس، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد حتى تاريخه.



لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة باب التبّانة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرّقم:389992-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.