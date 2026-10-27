الجيش يحرر مخطوفتَين سوريّتَين في منطقة الهرمل

بتاريخ 26/ 10/ 2026، وبعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، نفّذت دورية من مديرية المخابرات عملية دهم في منطقة الهرمل، تمكّنت خلالها من تحرير سوريّتَين تعرضتا للخطف منذ حوالَي أسبوعَين وطلب فدية مالية من ذويهم، وذلك بعد استدراجهما من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية.



وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين في عملية الخطف.