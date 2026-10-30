4 إصابات في انقلاب سيارة وسقوطها عن جسر في طيرفلسيه

أُصيب أربعة أشخاص، اثنان منهم بحال خطرة، جرّاء انقلاب سيارة وسقوطها عن جسر 6 شباط في بلدة طيرفلسيه، بعدما فقد سائقها السيطرة عليها.



وعملت إسعافات جمعية الرسالة للإسعاف الصحي - الدفاع المدني على نقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة .

