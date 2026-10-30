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فقدان الاتصال بشاب من بلدة رب ثلاثين في وادي الحجير

أمن وقضاء
2026-10-30 | 05:45
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فقدان الاتصال بشاب من بلدة رب ثلاثين في وادي الحجير
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فقدان الاتصال بشاب من بلدة رب ثلاثين في وادي الحجير

فُقد الاتصال بشاب من بلدة رب ثلاثين بعدما أوقف سيارته في منطقة وادي الحجير وتوجّه سيراً على الأقدام باتجاه بلدة القنطرة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

ولم ترد أي معلومات عن الشاب منذ ذلك الحين.

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