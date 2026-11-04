الجيش: توقيف مواطن لتورطه في عملية خطف وآخر لتعاطيه المخدرات وترويجها

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"دهمت وحدة من الجيش منزل المواطن (ا.ا.) في بلدة أكروم – عكار، وأوقفته لتورطه في عملية خطف بتاريخ 3 /11 /2026، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.كما أوقفت وحدة أخرى في مدينة طرابلس المواطن (ع.ك.) لتعاطيه المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزته كمية منها.سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".