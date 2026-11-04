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الجيش: توقيف مواطن لتورطه في عملية خطف وآخر لتعاطيه المخدرات وترويجها

أمن وقضاء
2026-11-04 | 02:59
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الجيش: توقيف مواطن لتورطه في عملية خطف وآخر لتعاطيه المخدرات وترويجها
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الجيش: توقيف مواطن لتورطه في عملية خطف وآخر لتعاطيه المخدرات وترويجها

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"دهمت وحدة من الجيش منزل المواطن (ا.ا.) في بلدة أكروم – عكار، وأوقفته لتورطه في عملية خطف بتاريخ 3 /11 /2026، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

كما أوقفت وحدة أخرى في مدينة طرابلس المواطن (ع.ك.) لتعاطيه المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزته كمية منها.

سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
 

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