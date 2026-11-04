وفاة شابة وإصابة شقيقها بجروح حرجة في حادث سير على طريق الكورة

ادى حادث سير بين سيارتين على طريق عام الكورة - محلة المزار - السامرية إلى وفاة شابة وإصابة شقيقها بجروح حرجة، نُقلا على إثرها إلى المستشفى، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وعلم بأن سائق السيارة الاخرى قد فر الى جهة مجهولة. وقد حضرت الأجهزة الأمنية للمتابعة.