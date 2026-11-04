قوى الأمن تعمّم صورة موقوف للاشتباه في تورّطه بالاحتيال وانتحال صفة محامٍ… هل من وقع ضحية أعماله؟

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف: إ. ص. (مواليد عام 1994، لبناني) للاشتباه في تورّطه بعمليّات احتيال وانتحال صفة محامٍ. وقد تبيّن، بنتيجة التحقيقات الأوّليّة، أنّه كان يعمد إلى إيهام الموقوفين وأفراد عائلاتهم بقدرته على التدخّل في متابعة ملفّاتهم القضائيّة، وتسهيل مسار محاكماتهم، مقابل مبالغ ماليّة، مستغلًّا علاقاته الشخصيّة.



وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بإشراف القضاء المختصّ.



لذلك، طلبت هذه المديريّة العامّة من كلّ من وقع ضحيّة أعماله وتعرّف إليه، الاتّصال بالخطّ الساخن لشعبة المعلومات على الرقم ١٧٨٨، أو التوجّه إلى مركز الشعبة – فرع التحقيق في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.