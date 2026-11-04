العثور على مبلغ مالي عند تقاطع بشارة الخوري - السوديكو… وقوى الأمن تدعو صاحبه إلى استلامه

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنه بتاريخ 01-11-2026، عُثر على مبلغ من المال عند تقاطع بشارة الخوري – السوديكو، وأُودع لدى فصيلة طريق الشّام في وحدة شرطة بيروت.



لذلك، طلبت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من فاقد المبلغ التوجّه إلى مركز الفصيلة المذكورة، الكائن في شارع بيضون – الأشرفيّة، أو الاتّصال على الرقم: 328094-01، تمهيدًا لاستلامه بعد تبيان قيمته وظروف فقدانه.