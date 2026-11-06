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o
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تهديدات جديدة للقاضي سامي صادر على خلفية حملة توقيف تجار المخدرات...اليكم التفاصيل
أمن وقضاء
2026-11-06 | 03:44
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تهديدات جديدة للقاضي سامي صادر على خلفية حملة توقيف تجار المخدرات...اليكم التفاصيل
أفادت معلومات الـLBCI بأن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر تلقّى مجدداً اتصالات تهديد على هاتفه الشخصي، مصدرها أرقام من هولندا وبلجيكا والأرجنتين وبولندا وهنغاريا واليونان وألمانيا.
ويُرجّح أن تكون هذه الاتصالات مرتبطة بحملة التوقيفات التي يقودها القاضي صادر ضد تجار المخدرات، وآخرها الشبكة التي كشفها، والمؤلفة من 59 شخصاً.
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