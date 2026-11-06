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بعد تنفيذ عمليّة سلب مبلغ 500 ألف دولار في بئر حسن... شعبة المعلومات توقف أحد المتورطَين وتستعيد قسمًا كبيرًا من المبلغ

أمن وقضاء
2026-11-06 | 10:41
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بعد تنفيذ عمليّة سلب مبلغ 500 ألف دولار في بئر حسن... شعبة المعلومات توقف أحد المتورطَين وتستعيد قسمًا كبيرًا من المبلغ
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بعد تنفيذ عمليّة سلب مبلغ 500 ألف دولار في بئر حسن... شعبة المعلومات توقف أحد المتورطَين وتستعيد قسمًا كبيرًا من المبلغ

بتاريخ 5-11-2026، وفي محلّة بئر حسن، أقدم مجهولان على الاعتداء على أحد المواطنين، وسلباه درّاجته الآليّة وفي داخل مقعدها مبلغ 500 ألف دولار أميركي، إضافةً إلى مسدّسه وهاتفه الخلوي، ثم لاذ الفاعلان بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّتَي منفذَي عمليّة السّلب وتوقيفهما.
وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّة أحدهما، وهو ع. م. (مواليد عام 1998، لبناني).

وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّة من الشّعبة، بتاريخ 6-11-2026، من توقيفه في محلّة خلدة، وضبطت المسدّس المسلوب في حوزته.
بالتّحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة اشتراكه مع شخصٍ آخر في تنفيذ عمليّة السّلب، وبأنّهما أقدما على إيداع قسم من المبلغ المسلوب لدى عدّة أشخاص، وشراء سيّارة بالقسم الآخر.

وقد تمكّنت الشّعبة من استعادة قسم كبير من المبلغ المسلوب.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، والعمل جارٍ لتوقيف المتورّط الثّاني، بإشراف القضاء المختص.

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