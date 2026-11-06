أمن الدولة: توقف طبيب اسنان سوري لمزاولته المهنة من دون ترخيص وختم العيادة في الاشرفية بالشمع الأحمر

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، عبر حسابها على منصة "اكس"، انه "في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة المخالفات وحماية صحة المواطنين، وبعد توافر معلومات عن قيام طبيب الأسنان (م.م.)، من الجنسية السورية، بمزاولة المهنة داخل عيادة في منطقة الأشرفية، من دون ترخيص صادر عن نقابة أطباء الأسنان في لبنان، قامت دورية من قسم الاستعلام والتحقيق في مديرية بيروت الإقليمية، بناءً على إشارة المحامي العام الاستئنافي في بيروت، بمداهمة العيادة وضبط الطبيب السوري (م. م.) أثناء مزاولته المهنة، حيث عثر على معدات طبية ، إضافة إلى حقن وعقاقير البوتوكس.دورية من أمن الدولة تمكنت من ضبط طبيب أسنان سوري يمارس المهنة من دون ترخيص داخل عيادة في منطقة الأشرفية، حيث عُثر على معدات طبية وحقن وعقاقير بوتوكس، تبيّن أن مصدرها مجهول، ما أدّى إلى توقيفه وختم العيادة بالشمع الأحمر، بناءً على إشارة القضاء المختص.



وبنتيجة التحقيقات، تبيّن وجود شراكة بين الطبيب المذكور وصاحب العيادة الدكتور (هـ. د. )، يتم بموجبها تقاسم الأرباح مناصفة، مع قيام الطبيب السوري بأعمال علاجية داخل العيادة وإحضاره عقاقير البوتوكس مجهولة المصدر الى العيادة.



وبناءً على إشارة القضاء المختص، جرى ختم العيادة بالشمع الأحمر، وتوقيف كل من الطبيب (م.م.) لمزاولته المهنة من دون ترخيص، والناطور (ن.ر.) لدخوله خلسة إلى لبنان.



وفي المقابل، تُرك صاحب العيادة (هـ. د.) بموجب سند إقامة وتعهد بعدم مخالفة قوانين النقابة، التي اتخذت بدورها صفة الادعاء الشخصي بحقّ الطبيبين المخالفين".



