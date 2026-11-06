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توقيف خمسة من أخطر المطلوبين بجرائم سلب بقوّة السّلاح وسرقة ونشل في جبل لبنان وبيروت

أمن وقضاء
2026-11-06 | 13:12
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توقيف خمسة من أخطر المطلوبين بجرائم سلب بقوّة السّلاح وسرقة ونشل في جبل لبنان وبيروت
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توقيف خمسة من أخطر المطلوبين بجرائم سلب بقوّة السّلاح وسرقة ونشل في جبل لبنان وبيروت

في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها وتوقيف مرتكبيها، تمكّنت دوريّات من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي، وفي خلال مدّة 24 ساعة، من توقيف خمسة من أخطر المشتبه فيهم بجرائم سلب بقوّة السّلاح وسرقة ونشل، من أماكن مختلفة من محافظتي جبل لبنان وبيروت، وهم كل من:

م. م. (مواليد عام 1994، لبناني)، تم توقيفه في محلّة الرويس – الضاحية الجنوبيّة، وهو مشتبه فيه بسرقة درّاجات آليّة من مناطق مختلفة في الضاحية، وبيعها داخل مخيم برج البراجنة، وتوجد مقاطع فيديو توثّق جرائمه.

و. م. (مواليد عام 1998، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة. وقد أوقف في محلّة حارة النّاعمة.

هـ. ح. (مواليد عام 2004، مكتوم القيد)، بحقّه مذكرة توقيف بجرم سرقة درّاجات آليّة. تم توقيفه في محلّة صبرا / الحرش.

ي. ك. (مواليد عام 1999، لبناني)، ينشط بعمليات سلب دراجات آليّة في محلّة الكوستا برافا، وهو مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم سرقة درّاجة آليّة. تم توقيفه في محلّة صبرا / الحرش.

ح. ش. د. (مواليد عام 2004، لبناني) تمّ توقيفه في وادي شحرور بعد تبادل لإطلاق النار مع عناصر الدوريّة ما أدّى إلى إصابته في يده ورجله، وقد نُقِلَ إلى مستشفى لتلقي العلاج، وحالته الصّحيّة مستقرّة.

وأودع الموقوفون القطعات المعنيّة، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة بحقّهم، عملًا بإشارة القضاء المختص.

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