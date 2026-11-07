قوى الأمن تنفي مقتل شخص بإطلاق نار في سدّ البوشرية: الوفاة نتيجة صدمه من سيارة وتوقيف السائقة

لا صحة لما يتم تداوله عن مقتل شخص بإطلاق نار على رأسه في سدّ البوشرية.
الحقيقة هي صدم أحد المشاة، ما أدّى إلى وفاته وقد أُوقفت السائقة بإشارة القضاء.
تحقّقوا من المصادر الرسمية قبل مشاركة الأخبار.
#الأمن_أمانة #قوى_الامن #أخبار_خاطئة #تحقّق_قبل_النشر #المصادر_الرسمية #FakeNews #FactCheck #VerifyBeforeYouShare— قوى الامن الداخلي (@LebISF) November 7, 2026
لا صحة لما يتم تداوله عن مقتل شخص بإطلاق نار على رأسه في سدّ البوشرية.
الحقيقة هي صدم أحد المشاة، ما أدّى إلى وفاته وقد أُوقفت السائقة بإشارة القضاء.
تحقّقوا من المصادر الرسمية قبل مشاركة الأخبار.
#الأمن_أمانة #قوى_الامن #أخبار_خاطئة #تحقّق_قبل_النشر #المصادر_الرسمية #FakeNews #FactCheck #VerifyBeforeYouShare