قوى الأمن تنفي مقتل شخص بإطلاق نار في سدّ البوشرية: الوفاة نتيجة صدمه من سيارة وتوقيف السائقة

نفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر "اكس"، ما يتم تداوله عن مقتل شخص بإطلاق نار على رأسه في سدّ البوشرية.



وأكدت أن "الحقيقة هي صدم أحد المشاة، ما أدّى إلى وفاته وقد أُوقفت السائقة بإشارة القضاء".



وقالت: "تحقّقوا من المصادر الرسمية قبل مشاركة الأخبار".