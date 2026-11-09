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الجمارك تكشف الكوكايين في رواسب قناني ويسكي… ومحاولة إفراغها في الحمّام لم تُخفِ الدليل
أمن وقضاء
2026-11-09 | 06:53
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الجمارك تكشف الكوكايين في رواسب قناني ويسكي… ومحاولة إفراغها في الحمّام لم تُخفِ الدليل
في إطار التنسيق بين الأجهزة الأمنية، أبلغ الأمن العام الجمارك باشتباهه بأحد المسافرين القادمين من البرازيل عبر أديس أبابا، بعدما تبيّن مسار رحلته من جواز سفره.
وعلى الأثر، لاحق عناصر الجمارك المسافر، فعثروا عليه داخل الحمّام، حيث توارى عن الأنظار وراح يفرغ محتويات ثماني قناني ويسكي كانت بحوزته. ولدى الوصول إليه، كان قد أفرغ معظم محتوياتها، لكنّ الكميات القليلة والرواسب المتبقية كشفت ما حاول التخلّص منه.
فعلى الرغم من أنّ الفحوص الأولية لم تُظهر وجود مواد مخدّرة، واصل عناصر الجمارك التدقيق، وجمعوا الرواسب المتبقية وأعادوا فحصها بعد تجفيفها، لتأتي النتيجة إيجابية وتكشف وجود مادة الكوكايين.
وأُوقف المسافر بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
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