توقيف ثلاثة من أخطر المطلوبين في الضاحية

في عملية نوعية بالضاحية الجنوبية لبيروت، نفّذت شعبة المعلومات مداهمة أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف ثلاثة من أخطر المطلوبين بمذكرات توقيف في جرائم المخدرات والسلب بعد مواجهة مسلحة وإطلاق نار أصيب خلالها احدهم بجروح.



وتم ضبط كميات من المخدرات وأسلحة حربية، وأُحيل الموقوفون إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات.