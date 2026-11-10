قوى الامن: توقيف مطلقَي النّار في إشكال بلدة طبّايا - صيدا

بتاريخ 13-8-2026، حصل إشكال في بلدة طبّايا – صيدا، تخلّلته عمليّة إطلاق نار أدّت إلى إصابة خمسة أشخاص. وقد انتشر فيديو على مواقع التّواصل الاجتماعي يُظهر الحادثة، في حين توارى مطلقا النّار عن الأنظار.



من خلال المتابعة والاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت عناصر مفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة في قوى الأمن الداخلي من تحديد مكان تواري المشتبه فيهما، وتوقيفهما بعد أن نصبت لهما كمينًا محكمًا في البلدة ذاتها، وهما:

ع ع (مواليد عام 1995، لبناني)



ح ع (مواليد عام 1982، لبناني).



وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".