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هذا ما كشفته معلومات أمنية أولية للـLBCI عن ملابسات مقتل العلواني
أمن وقضاء
2026-11-10 | 14:28
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هذا ما كشفته معلومات أمنية أولية للـLBCI عن ملابسات مقتل العلواني
أفادت معلومات أمنية للـLBCI، بعد العثور على النائب السابق العراقي احمد العلواني، أنه في الرابع من تشرين الثاني، تواصل شخصان مع سمسار عقارات من آل شبارو، طالبين استئجار شقة. واصطحبهما السمسار إلى إحدى الشقق، حيث اتفق معهما على استئجارها، وتسلّم منهما مبلغاً مالياً كعربون، على أن يعودا في اليوم التالي لتوقيع عقد الإيجار.
وفي اليوم التالي، وبحسب ما أظهرته كاميرات المراقبة التي تراجعها شعبة المعلومات التي تتولى التحقيق، دخل ثلاثة أشخاص إلى الشقة، فيما خرج منها شخصان فقط، ما يعزّز فرضية استدراج النائب العراقي السابق إلى الشقة وقتله داخلها.
وبعد ايام على الجريمة، حاول السمسار التواصل معهما من دون التوصل الى نتيجة، فقدم الى الشقة ولاحظ أن نوافذ الشقة مفتوحة، من دون وجود أي حركة داخلها. فأبلغ القوى الأمنية التي حضرت إلى المكان وخلعت الباب، لتكتشف جثة النائب العراقي السابق في الداخل.
وتتولى شعبة المعلومات التحقيق في الجريمة، حيث تعمل على تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة وتتبع أرقام الهواتف التي استُخدمت للتواصل مع السمسار، والتي تبيّن أنها أُقفلت بعد ذلك.
وبحسب إفادة السمسار الأولية، فإن الشخصين اللذين تواصلا معه كانا يتحدثان بلهجة غير لبنانية، من دون أن يتمكن من تحديد ما إذا كانت عراقية أم سورية.
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