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توقيف سوريَين في البقاع اعتديا على سيارات على الأوتوستراد العربي

أمن وقضاء
2026-11-11 | 00:53
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توقيف سوريَين في البقاع اعتديا على سيارات على الأوتوستراد العربي
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توقيف سوريَين في البقاع اعتديا على سيارات على الأوتوستراد العربي

تمكنت دوريات تابعة لشعبة المعلومات في البقاع، بعد ساعتين من الاعتداء على سيارات عابرة الأوتوستراد العربي، من توقيف شابين من الجنسية السورية، هما (ي. أ.) و(ع. أ.)، للاشتباه بتورطهما في الاعتداء.

بوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف النيابة العامة الاستئنافية، لكشف ملابسات الحوادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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