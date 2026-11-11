الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
13
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
13
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
قوى الأمن: توقيف سيّدة متورّطة بعمليّتَي احتيال وترويج عملة أوروبيّة مزيّفة في محلّة الجناح
أمن وقضاء
2026-11-11 | 02:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
قوى الأمن: توقيف سيّدة متورّطة بعمليّتَي احتيال وترويج عملة أوروبيّة مزيّفة في محلّة الجناح
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
"بتاريخ 12-09-2026، وفي محلة الجناح، تعرض المدعو: (م. م.، مواليد عام 1983، لبناني)، وهو صاحب شركة شحن، لعملية احتيالية، حيث حضرت سيدة موفدة من أحد زبائنه على متن سيارة من نوع هيونداي، لون فضي، وسلمت أحد موظفيه ظرفا بداخله مبلغ /150/ ألف يورو، ثم غادرت، ليتبين لاحقا أن المبلغ المذكور مزيف.
وبتاريخ 09-10-2026، تعرض المدعو: (ع. غ.، مواليد عام 1988، لبناني)، في محلة الجناح، لعملية احتيالية من قبل سيدة حضرت على متن سيارة من نوع مرسيدس، لون فضي، وكانت موفدة من أحد الأشخاص الذي يترتب له في ذمته مبلغ 50 ألف يورو، ثمن سيارتين. وقد سلمته المبلغ المذكور وغادرت، ليتبين لاحقا أنه مزيف.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي أجرتها شعبة المعلومات، تبين أن السيدة ذاتها نفذت العمليتين المذكورتين، حيث تمكنت الشعبة من تحديد هويتها، وتدعى: د. ب. (مواليد عام 2000، لبناني)
وبتاريخ 21-10-2026، وبعد مراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصد المذكورة على متن سيارة من نوع مرسيدس، لون فضي، في محلة الجناح، حيث كمنت لها وأوقفتها، وضبطت السيارة المستخدمة في تنفيذ العمليات الاحتيالية.
وبتفتيشها والسيارة، ضبط مبلغ 51 ألف يورو مزيف، من فئة 200 يورو، بالإضافة إلى آلة لعد الأموال وهاتف خلوي.
وبالتحقيق معها، اعترفت بما نسب إليها، لناحية اشتراكها مع شخص آخر في تنفيذ العمليتين الاحتياليتين المذكورتين، موضحة أنها كانت تتسلم المبالغ المزيفة والسيارة، بعد تبديل لوحاتها، إضافة إلى هاتف خلوي، قرب مستشفى الزهراء، من شخص مجهول بالنسبة إليها.
أجري المقتضى القانوني بحقها، وأودعت مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريا لتوقيف جميع المتورطين".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الأمن:
توقيف
سيّدة
متورّطة
بعمليّتَي
احتيال
وترويج
أوروبيّة
مزيّفة
محلّة
الجناح
التالي
معلومات الـLBCI في جريمة العلواني: التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة عن مقتله وتبحث في هوية المشتبه فيهما وعلاقتهما به
توقيف سوريَين في البقاع اعتديا على سيارات على الأوتوستراد العربي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-08-18
قوى الأمن: توقيف مروّج مخدّرات في محلّة طريق المطار
أمن وقضاء
2026-08-18
قوى الأمن: توقيف مروّج مخدّرات في محلّة طريق المطار
0
أمن وقضاء
2026-11-04
ثلاثة مطلوبين بجرائم مخدّرات وترويج عملة مزيّفة في قبضة مفرزة استقصاء البقاع
أمن وقضاء
2026-11-04
ثلاثة مطلوبين بجرائم مخدّرات وترويج عملة مزيّفة في قبضة مفرزة استقصاء البقاع
0
أمن وقضاء
2026-09-09
مفرزة استقصاء الشمال توقف مروّج عملة مزيّفة ومطلوبًا بـ6 ملاحقات قضائيّة
أمن وقضاء
2026-09-09
مفرزة استقصاء الشمال توقف مروّج عملة مزيّفة ومطلوبًا بـ6 ملاحقات قضائيّة
0
أخبار لبنان
2026-08-30
شعبة المعلومات توقف متورّطا بعمليات بيع ذهب مزيّف وتضبط كمية منها
أخبار لبنان
2026-08-30
شعبة المعلومات توقف متورّطا بعمليات بيع ذهب مزيّف وتضبط كمية منها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
06:29
معلومات الـLBCI في جريمة العلواني: التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة عن مقتله وتبحث في هوية المشتبه فيهما وعلاقتهما به
أمن وقضاء
06:29
معلومات الـLBCI في جريمة العلواني: التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة عن مقتله وتبحث في هوية المشتبه فيهما وعلاقتهما به
0
أمن وقضاء
00:53
توقيف سوريَين في البقاع اعتديا على سيارات على الأوتوستراد العربي
أمن وقضاء
00:53
توقيف سوريَين في البقاع اعتديا على سيارات على الأوتوستراد العربي
0
خبر عاجل
17:30
تفاصيل جديدة تتكشف في جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني... هذا ما كشفته معلومات الـLBCI
خبر عاجل
17:30
تفاصيل جديدة تتكشف في جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني... هذا ما كشفته معلومات الـLBCI
0
أمن وقضاء
16:59
بعد العثور على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً داخل شقة في بيروت... هذا ما كشفته التحقيقات الأولية
أمن وقضاء
16:59
بعد العثور على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً داخل شقة في بيروت... هذا ما كشفته التحقيقات الأولية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-01-09
جنايات بيروت استجوبت شاكر والأسير و4 آخرين وأجلت المحاكمة إلى 6 شباط لاستكمال الاستماع والمرافعات
أمن وقضاء
2026-01-09
جنايات بيروت استجوبت شاكر والأسير و4 آخرين وأجلت المحاكمة إلى 6 شباط لاستكمال الاستماع والمرافعات
0
آخر الأخبار
2026-11-08
ترامب لشبكة سي إن إن: من غير المرجح إلى حد كبير أن آمر بعودة الحرب مع إيران إذا استمرت المحادثات في إحراز تقدم
آخر الأخبار
2026-11-08
ترامب لشبكة سي إن إن: من غير المرجح إلى حد كبير أن آمر بعودة الحرب مع إيران إذا استمرت المحادثات في إحراز تقدم
0
آخر الأخبار
2026-09-10
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف دوحة كفررمان
آخر الأخبار
2026-09-10
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف دوحة كفررمان
0
آخر الأخبار
2026-10-22
وكالة سانا: انفجار عبوة ناسفة قرب الجسر العتيق في مدينة دير الزور شمال شرقي سوريا دون وقوع إصابات
آخر الأخبار
2026-10-22
وكالة سانا: انفجار عبوة ناسفة قرب الجسر العتيق في مدينة دير الزور شمال شرقي سوريا دون وقوع إصابات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
03:08
مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني خنقًا في بيروت… والـLBCI تكشف تفاصيل استئجار الشقة وتحركات المشتبه بهما
تقارير نشرة الاخبار
03:08
مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني خنقًا في بيروت… والـLBCI تكشف تفاصيل استئجار الشقة وتحركات المشتبه بهما
0
أخبار دولية
17:00
من هو النائب العراقي السابق أحمد العلواني؟... هذا ما كشفه الصحافي أمين ناصر للـLBCI
أخبار دولية
17:00
من هو النائب العراقي السابق أحمد العلواني؟... هذا ما كشفه الصحافي أمين ناصر للـLBCI
0
أمن وقضاء
16:59
بعد العثور على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً داخل شقة في بيروت... هذا ما كشفته التحقيقات الأولية
أمن وقضاء
16:59
بعد العثور على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً داخل شقة في بيروت... هذا ما كشفته التحقيقات الأولية
0
أخبار دولية
13:46
مساعي آيزنكوت تصطدم بخلافات... والأنظار مشدودة الى مصير الحكومة
أخبار دولية
13:46
مساعي آيزنكوت تصطدم بخلافات... والأنظار مشدودة الى مصير الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
Nvidia بين واشنطن وبكين… فضيحة شخصية بأبعاد استخباراتية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
Nvidia بين واشنطن وبكين… فضيحة شخصية بأبعاد استخباراتية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
واشنطن تكثّف مساعيها لانهاء الحرب الروسية الأوكرانية
تقارير نشرة الاخبار
13:42
واشنطن تكثّف مساعيها لانهاء الحرب الروسية الأوكرانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
تركيا تتمدّد... ولبنان في حساباتها
تقارير نشرة الاخبار
13:39
تركيا تتمدّد... ولبنان في حساباتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
وزير الطاقة يتطرق الى المفاوضات الجارية مع قطر بشأن خطتها للطاقة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:33
وزير الطاقة يتطرق الى المفاوضات الجارية مع قطر بشأن خطتها للطاقة في لبنان
0
أخبار دولية
13:26
طهران على موقفها... وخبران برزا على مستوى المنطقة
أخبار دولية
13:26
طهران على موقفها... وخبران برزا على مستوى المنطقة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
14:28
هذا ما كشفته معلومات أمنية أولية للـLBCI عن ملابسات مقتل العلواني
أمن وقضاء
14:28
هذا ما كشفته معلومات أمنية أولية للـLBCI عن ملابسات مقتل العلواني
2
أخبار دولية
17:00
من هو النائب العراقي السابق أحمد العلواني؟... هذا ما كشفه الصحافي أمين ناصر للـLBCI
أخبار دولية
17:00
من هو النائب العراقي السابق أحمد العلواني؟... هذا ما كشفه الصحافي أمين ناصر للـLBCI
3
فنّ
03:25
الوليد الحلاني موقوف في حادث دهس... إليكم التفاصيل
فنّ
03:25
الوليد الحلاني موقوف في حادث دهس... إليكم التفاصيل
4
أخبار لبنان
04:23
الوليد الحلاني رهن التحقيق في حادثة الدهس بكورنيش المزرعة… والعثور على حبوب كبتاغون في جيب الضحية يوسّع التحقيقات
أخبار لبنان
04:23
الوليد الحلاني رهن التحقيق في حادثة الدهس بكورنيش المزرعة… والعثور على حبوب كبتاغون في جيب الضحية يوسّع التحقيقات
5
خبر عاجل
17:30
تفاصيل جديدة تتكشف في جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني... هذا ما كشفته معلومات الـLBCI
خبر عاجل
17:30
تفاصيل جديدة تتكشف في جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني... هذا ما كشفته معلومات الـLBCI
6
أمن وقضاء
13:59
توقيف ثلاثة من أخطر المطلوبين في الضاحية
أمن وقضاء
13:59
توقيف ثلاثة من أخطر المطلوبين في الضاحية
7
أخبار دولية
17:54
المكتب الإعلامي للنائب العراقي السابق أحمد العلواني: دماء العراقيين ليست رخيصة... وهذه جريمة تستوجب موقفاً رسمياً حازماً وتحقيقاً شفافاً
أخبار دولية
17:54
المكتب الإعلامي للنائب العراقي السابق أحمد العلواني: دماء العراقيين ليست رخيصة... وهذه جريمة تستوجب موقفاً رسمياً حازماً وتحقيقاً شفافاً
8
أخبار لبنان
17:47
بيان للسفارة العراقية بشأن جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني
أخبار لبنان
17:47
بيان للسفارة العراقية بشأن جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More