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جريمة العلواني: لبنان ينتظر ردّ سوريا لتحديد هوية المشتبه بهما وتسليمهما… وفحوص لتحديد سبب الوفاة

أمن وقضاء
2026-11-13 | 06:43
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جريمة العلواني: لبنان ينتظر ردّ سوريا لتحديد هوية المشتبه بهما وتسليمهما… وفحوص لتحديد سبب الوفاة
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جريمة العلواني: لبنان ينتظر ردّ سوريا لتحديد هوية المشتبه بهما وتسليمهما… وفحوص لتحديد سبب الوفاة


لا يزال النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج ينتظر ردّ الجانب السوري، بعدما أرسلت السلطات اللبنانية صور الشخصين المشتبه في تورطهما في جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، إضافةً إلى أرقام هواتفهما، للمساعدة في تحديد هويتهما ومكان وجودهما على الأراضي السورية، حيث فرا، تمهيداً لتقديم طلب رسمي إلى السلطات السورية لتسليمهما إلى لبنان.

وفي موازاة ذلك، وبحسب معلومات الـLBCI، تخضع جثة العلواني لفحوص طبية وشرعية لتحديد السبب الدقيق للوفاة، إذ لا تزال فرضية الوفاة اختناقاً قيد التحقق، ولم يُحسم بعد ما إذا كان الاختناق هو السبب الفعلي للوفاة.

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