الجيش أتلف 215 طنًا من حشيشة الكيف والماريجوانا في سهل مرجحين - الهرمل

في إطار المتابعة الأمنية لمكافحة المخدرات وملاحقة المخلين بالأمن، عملت وحدة من الجيش على إتلاف 200 طن من حشيشة الكيف والماريجوانا، إضافة إلى خيم زراعية وأراضٍ مزروعة منها في منطقة سهل مرجحين – الهرمل، وذلك على مدى ثلاثة أيام.



كما دهمت وحدة أخرى عددًا من المزارع في منطقة بوداي – بعلبك، وعملت على إتلاف 15 طن من الحشيشة وخيمة مزروعة بالماريجوانا، وضبطت آلات تُستخدم في تصنيعها.



وسُلّمت المضبوطات، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين.